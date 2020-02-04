Antalya Adliyesi'nde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Adliyesi'nde 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü' kuruldu - Son Dakika

Antalya Adliyesi'nde "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü" kuruldu

6 saat önce

Adli Destek ve Mağdur Hizmetler Müdürlüğü, 26 uzman personeliyle Antalya Adliyesi'nde hizmet vermeye başladı.

Antalya Adliyesi'nde

Adli Destek ve Mağdur Hizmetler Müdürlüğü, 26 uzman personeliyle Antalya Adliyesi'nde hizmet vermeye başladı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığının koordinesinde hayata geçirilen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" 7 pilot ilde kuruldu.

Türkiye'ye özgü kurgulanan sistem sayesinde şiddet, cinsel istismara maruz kalan kadın, çocuklar ve yaşlılar gibi kırılgan gruplara yargı sürecinin her aşamasında psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan oluşan uzmanlarla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü destek sağlayacak.

Müdürlük, ayrıca adli sürecin dışında da suç mağdurlarına destek verebilecek. Kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapacak sistem, mağdurun adli süreç dışında da desteklenmesi sağlayacak. Uzmanlar vasıtasıyla mağdurlar hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilecek ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek verilecek.

Mevcut sistemde uygulanmaya devam eden ve Antalya Adliyesinde yer alan Adli Görüşme Odaları da (AGO) Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adliyesinde faaliyete geçen "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü"nü gezerek buradaki görevli personele başarılar diledi.

Adalet Bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:02 Kaynak: AA
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