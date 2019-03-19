Antalya Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası
32 dakika önce
Antalya Adliyesi, Antalya Barosu ve Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi işbirliği ile Antalya Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Antalya
Adliyesi, Antalya Barosu ve Türk Kızılayı
Antalya Kan Bağış Merkezi işbirliği ile Antalya Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İNAL, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan YAŞAR, Antalya Barosu Başkanı Polat BALKAN ve Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Erkan Kaya
arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından Hakimler, Cumhuriyet Savcıları ve adliye personeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan bağışında bulundu.
Antalya Adliyesi bahçesinde oluşturulan alanda gerçekleşen kampanyaya sağlık durumu müsait olan çok sayıda adliye personeli katıldı. Kan vermek isteyen adliye çalışanları önce kan bağışçısı bilgilendirme formu doldurdu. Genel durumu Kızılay Kan Bağış Merkezi görevlisi hekim tarafından değerlendirilerek, kan bağışı ve nabzı ölçümü ile kan sayımı için bir örnek alındı. Kan bağışına avukatlar ve adliyede bulunan vatandaşlarda katıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:38 Kaynak: İHA
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