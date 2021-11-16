Antalya Adliyesi'nde 'x-Ray' krizi çözüldü - Son Dakika

ANTALYA Adliyesi'nde 6 yıldır uygulanan, tepki ve eylemlere neden olan, avukatların giriş sırasında çantalarını x-Ray cihazından geçirme zorunluluğu sona erdi.

Antalya Barosu'ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşmeleri sonucu Antalya Adliyesi'nde avukatların çantalarını x-Ray cihazına koyarak, girişlerinin sağlanması uygulamasına son verildiği belirtildi. Açıklamada, 'Avukatlık Kanunu'na, pandemi koşullarına ve insan sağlığına aykırı olduğu belirtilen uygulamanın sona erdirilmesi için mücadele eden avukatlara, çözüm konusunda hassasiyet gösteren yetkililere teşekkür edildi.

AVUKATA PARA CEZASI VERİLMİŞTİUygulamada, Antalya Adliyesi'ne giriş yapan avukatlar, kimliklerini gösterdikten sonra çantalarını x-Ray cihazından geçirip ardından duyarlı kapıdan geçerek içeri alınmaya başlanmıştı. Güvenlik gerekçesi gösterilen uygulamaya avukatlar, 'Avukatlık Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Uygulamaya karşı çıkan avukata daha önce 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu' 32/1 maddesi gereğince 441 TL ceza verilmiş, bazılarıyla ilgili de işlem başlatılmıştı.'PANDEMİYLE TEPKİLER ARTMIŞTI'

Antalya Adliyesi'nde 6 yıldır devam eden uygulamanın dün itibarıyla sona erdiğini belirten Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, "Meslektaşlarımızın çok fazla tepkisi olmuştu. Hem 'Avukatlık Kanunu'nda hangi koşullarda aranacağı belli hem de pandemide herkesin aynı yere eşya bıraktığı ve virüse adeta davetiye çıkarması da tepkileri artırmıştı. 'Avukatlık Kanunu'nun 58'inci maddesinde, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. Zaten adliyeye girişte hem bahçe kapısı hem de bina girişinde 2 kez avukatlar kartlarını okuttuğunda ekrandan fotoğrafları da çıkıyor ve bu uygulama güvenlik açısından yeterli. Yeni uygulamayla adliyede çalışma barışının korunacağı ve daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşacağına inanıyorum" diye konuştu.