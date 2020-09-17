Antalya Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu - Son Dakika

Antalya Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu

ANTALYA - Antalya'da korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş zorunluluğu getirilmesi sonrası, adliye önünde kuyruk oluştu.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca korona virüs salgınında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için, kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar dahil tüm bankalara Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan kod ile giriş yapılacağının duyurulmasının ardından bugün, Antalya Adliyesi önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Sıraya dizilen vatandaşlar, cep telefonuyla SMS ve HES uygulamasına girerek kod oluşturdu. Kodu almakta zorlanan vatandaşlara görevliler yardımcı oldu. Adliye görevlileri, sık sık kod konusunda uyarılarda bulundu. Kodunu görevlilere bildiren vatandaşlar, işlemleri için adliyeye giriş yaptı.