Antalya Adliyesinde hareketli dakikalar - Son Dakika

Antalya Adliyesinde hareketli dakikalar

31.10.2020 00:57
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Antalya Adliye binasının 5. katına çıkan kadın intihar girişiminde bulundu.

Antalya Adliye binasının 5. katına çıkan kadın intihar girişiminde bulundu. Kadın, yaklaşık 1 saat süren ikna çabasının ardından eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya Adliye binasında meydana geldi. İddiaya göre eşinden boşanan kadın, çocuklarını göremediği gerekçesiyle binanın 5. katında bulunan yangın merdivenindeki korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, iftaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemi alarak ikna çalışması başlattı. Ekipler binanın alt kısmında bulunan demir korkulukları da, hava yastığını binaya yanaştırmak için bulunduğu bölgeden keserek aldı. İtfaiye ekipleri ise beton zemine hava yastığı şişirdi. Hareketli dakikaların yaşandı Antalya Adliyesinde, İsminin Gültaze G. (37) olduğu öğrenilen kadın korkuluklardan ayaklarını sarkıtarak terliklerini aşağı attı. Korku dolu anları ise vatandaşlar bina dışından izledi. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gültaze G.'yi ikna etmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adalet Komisyon Başkanı Oğuzhan Yaşar, adliye psikologları ve müzakereci polisler yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabası sonucu çocuklarını gören kadın intihar girişiminden vazgeçerek içeri alındı. - ANTALYA

İntihar, Antalya, Yangın, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Adliyesinde hareketli dakikalar - Son Dakika


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