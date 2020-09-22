Antalya Adliyesinde HES kodu kuyruğu - Son Dakika

Antalya Adliyesinde HES kodu kuyruğu

Antalya'da korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş zorunluluğu diğer kurumlarla birlikte adliye önünde de metrelerce kuyruk oluşturdu.

Antalya Adliyesinde HES kodu kuyruğu, System.String[]

Antalya'da korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş zorunluluğu diğer kurumlarla birlikte adliye önünde de metrelerce kuyruk oluşturdu. HES kodunu alarak sırada bekleyen vatandaşların yoğunluk nedeniyle görevlilerin tüm ikazlarına rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği, bazı vatandaşların ise sırada beklerken araya girmeye çalışanlara tepki gösterdiği görüldü.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca korona virüs salgınında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için, kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar dahil tüm bankalara Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kod ile giriş yapılıyor. Bugün de adliyeye işlemlerini halletmek için gelen vatandaşlar adliyenin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Adliye girişinde personel tarafından sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılırken, yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmedikleri görüldü.

Sıraya dizilen vatandaşlar, cep telefonuyla SMS ve HES uygulamasına girerek kod oluşturdu. Kodu almakta zorlanan vatandaşlara görevliler yardımcı oldu. Adliye görevlileri, sık sık kod konusunda uyarılarda bulundu. Kodunu görevlilere bildiren vatandaşlar, işlemleri için oluşturulan demir bariyerlerden geçiş yaparak adliyeye giriş yaptı. Aynı zamanda güvenlik güçleri tarafından da adliye girişinde önlemler alındı. 1 saatten bu yana kuyrukta beklediğini söyleyen Suat Altıner, "Kuyruk çok uzun bu kadar yoğunluk beklemiyordum" dedi.

Duruşması için adliyeye geldiğini ifade eden Mustafa Ege, "Yarım saattir bekliyorum. HES kodumu aldım şimdi içeriye gireceğim. Mahkemem vardı, muhtemelen geç kaldım. Bekleyecekler mi bilemiyorum. HES kodumu aldım ama mecburen bekliyorum. 10 dakikada bir anons yapılıyor fakat faydası oluyor mu bilmiyorum. Sosyal mesafeye de uyulmuyor. Çünkü önümden, arkamdan birileri geliyor" diye konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Adliyesinde HES kodu kuyruğu - Son Dakika

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