Son Dakika Haberleri: Antalya Adliyesinde Kan Bağışı Kampanyası

Antalya Adliyesinde Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Antalya Adliyesi, Antalya Barosu ve Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Antalya Adliyesinde Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Antalya Adliyesi, Antalya Barosu ve Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Antalya Adliyesinden, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ve Türk Kızılayı Antalya Kan Bağış Merkezi Müdürü Erkan Kaya işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından, Antalya Adliyesi bahçesinde oluşturulan alanda gerçekleşen kampanyaya çok sayıda adliye personeli katıldı.

Kan vermek isteyenler, kan bağışı ve nabız ölçümü ile kan sayımı için küçük bir örnek alındı.

Kan bağışına adliye personelinin yanı sıra vatandaşlarda destek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Antalya, Güncel
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