Antalya afgan göçmenlere rüzgar engeli - Son Dakika
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Antalya afgan göçmenlere rüzgar engeli

6 saat önce

Afgan göçmenlere rüzgar engeliTÜRKİYE'nin sınır kapılarını açmasının ardından, Edirne'nin dışında, Antalya'nın Kaş ilçesi de göçmenler için Avrupa'ya geçiş kapısı oldu.

Afgan göçmenlere rüzgar engeli

TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açmasının ardından, Edirne'nin dışında, Antalya'nın Kaş ilçesi de göçmenler için Avrupa'ya geçiş kapısı oldu. Önceki gün yaklaşık 100 kişilik göçmen grubunun Meis'e botlarla çıkmasının ardından bugün de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 33 göçmen şansını denedi ancak grup dalgalar yüzünden denize açılamadı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından göçmenlerin Yunanistan ve Bulgaristan'a geçişleri sürüyor. Birçok göçmen Avrupa ülkelerine ulaşmak için farklı yollar kullanıyor. Göçmenler için Edirne'nin yanı sıra Antalya'nın Kaş ilçesi de Avrupa'ya geçiş kapısı oldu. Edirne'den Kaş'a gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu bir grup göçmen, Kaş- Kalkan yolu üzerindeki Seyrek Çakıl Koyu'na ulaştı. Botlarını bu sabah denize indiren Afgan 33 göçmen, şiddetli rüzgarın oluşturduğu dalgalar nedeniyle denize açılamadı. Göçmenler, dalgaların bindikleri botu alabora etme ihtimaline karşı Yunanistan'ın Meis adasına gitmekten vazgeçti. Botu tekrar karaya çıkaran göçmenler, havanın düzelmesini beklemek için koydan ayrıldı. Göçmenlerin bu anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

YANLIŞ ADAYA ÇIKTILAR

Bu arada Avrupa hayali kuran ve bir an önce Meis Adası'na çıkmak isteyen 30- 40 kişilik göçmen grubunun önceki gün botla ayrıldığı, Meis yerine Kaş Yarımadası'nın güneyindeki ve Türkiye'ye ait Maradi kayalıklarına çıktıkları belirlendi. Kaş Yat Limanı'ndaki gemi kaptanı Onur Kutlu, "Yaklaşık 30 ve 40 kişilik grup, önceki gün gündüz saatlerinde Meis adası yerine Maradi'ye çıkmışlar. Orada mahsur kaldılar. Türk Sahil Güvenlik botları oradan kurtardı. Göçmenlerin bu hali Karadeniz fıkralarını aratmadı" dedi.

MEİS'TE TEDBİRLER ARTTI

Kaş'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Meis Adası, Edirne'nin ardından göçmenlerin Yunanisitan'a geçmek için kullandığı noktalar arasına girdi. Önceki gün yaklaşık 100 göçmenin botlarla, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini atlatıp adaya çıkması üzerine tedbirler üst seviyeye yükseltildi. Adaya takviye asker gönderildiği, havadan da helikopterli denetimlerin artırıldığı öğrenildi.

YUNANİSTAN'A AİT

1512 yılında Osmanlı toprağı olan Meis, 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlara geçti, 1923 yılında Lozan anlaşmasıyla İtalya'ya verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1948 yılında 12 ada ile birlikte Yunanistan'a bağlandı. Meis Adası'nda yaklaşık bin kişilik Yunan nüfusu yaşıyor. Meis'ten haftanın belirli günlerinde Rodos'a feribot ve uçak seferleri düzenleniyor.

Antalya afgan göçmenlere rüzgar engeli

Antalya, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:58 Kaynak: DHA
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