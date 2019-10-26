Antalya afyon sucuğunu farklı yapan manda eti

Sucuk ve pastırmada coğrafi işaret yarışına giren Afyonkarahisar ve Kayseri illerinin, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki (YÖREX) tadım stantlarında kuyruklar oluştu. Afyon sucuğunun Kayseri sucuğundan farkının, içerisindeki manda eti olduğu kaydedildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), 2003 yılında yaptığı başvuru neticesinde 2005 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili yapılan 'Afyon sucuğu' ile yine aynı yıllarda başvuru ve coğrafi işaret tescili alınan 'Afyon pastırması', Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX'te sergileniyor. ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon sucuğu için ATSO'nun, Afyon pastırması için de Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın Avrupa Birliği'ne geçen yıl tescil başvurusu yaptığını kaydetti.

UZUN KUYRUK

Hem pastırma, hem de sucukta coğrafi işaret tescili alan Kayseri ve Afyon'un fuardaki stantlarında sucuk ve pastırmalar ikram edildi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği sucuk ve pastırma tadımı nedeniyle, uzun kuyruklar oluştu.

FARKI İÇERİĞİ

Afyon ve Kayseri sucuğunu birbirinden ayıran en önemli farkın ne olduğu sorulan ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, 'Zaten adında da tescilinde de Afyon sucuğu ve Afyon pastırması olarak geçiyor. Tabi iki ilimizde de sucuk ve pastırma yapmaktayız. Ama biz iddia ediyoruz ki; onların ayrı, bizim ayrı özelliğimiz var. Türkiye'de ve dünyada hem pastırma ve hem sucukta il olarak iddialıyız. Bizim ürünlerimizde manda eti var ve tescil alınırken bir reçetesi var. Afyon sucuğu ve pastırmasına manda eti ayrı bir lezzet veriyor diye konuştu.