Antalya ağaç budarken testere tellere temas etti, akıma kapılan işçi öldü

Ağaç budarken testere tellere temas etti, akıma kapılan işçi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde ağaç budama işçisi Taner Akman (35), elektrik tellerinin çevresindeki ağaçları budadığı sırada motorlu testerenin tellere temas etmesi sonucu akıma kapılarak can verdi.

Antalya'daki elektrik dağıtım şirketinde ağaç budama işçisi olarak çalışan Taner Akman, saat 11.00 sıralarında Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi girişinde elektrik akımı sağlayan hatların çevresindeki ağaçları temizlemek için çalışmaya başladı. Kuruma ait aracın sepetine binerek ağaçların bulunduğu bölgeye uzanan Taner Akman'ın elindeki motorlu testere elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Taner Akman olay yerinde yaşamını yitirirken, bir süre aracın sepetinde 20 metre yükseklikte cansız bedeni asılı kaldı.

Olay sonrasında elektrik dağıtım şirketi tarafından tellerdeki akım kesildi. Daha sonra Taner Akman'ın cansız bedeni olay yerine çağırılan itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taner Akman'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Taner Akman'ın yaklaşık 5 ay önce şirkette ağaç budama personeli olarak işe başladığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.