Son Dakika Haberleri: Antalya ağaca çarpan kamyonette sıkışan şoför ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya ağaca çarpan kamyonette sıkışan şoför ağır yaralandı

43 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan kamyonetin şoför mahallinde sıkışan Mehmet Altan, itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan kamyonetin şoför mahallinde sıkışan Mehmet Altan, itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarıldı. Bacaklarında aşırı derecede ezik ve kırık olan Altan ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-400 karayolunun Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi geçişinde meydana geldi. Mehmet Altan'ın kullandığı 27 AVM 18 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Şoför Mehmet Altan'ın belden aşağısı çam ağacı ile şoför mahalli arasına sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı çağrıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çok dikkatli bir çalışma sonrası şoför Mehmet Altan'ı aracın kapısını ve bazı bölümlerini keserek, çıkardı. Bacaklarında aşırı derecede ezik ve kırık olan Mehmet Altan'a ilk müdahale kaza yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Altan tedaviye alındı. Mehmet Altan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Antalya ağaca çarpan kamyonette sıkışan şoför ağır yaralandı

Mehmet Altan, İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız, annesini arayıp hakaret eden kız arkadaşını sokakta bıçakladı
Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:07:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya ağaca çarpan kamyonette sıkışan şoför ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]