Antalya ağına yüzlerce balon balığı takılan balıkçı bu balık, denizin piranası
1 saat önce
ANTALYA Ağına yüzlerce balon balığı takılan balıkçı Bu balık, denizin piranası.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
ANTALYA Ağına yüzlerce balon balığı takılan balıkçı Bu balık, denizin piranası
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