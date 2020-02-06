Antalya ağırlığa dayanamayan vincin kolu kırıldı - Son Dakika

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Antalya ağırlığa dayanamayan vincin kolu kırıldı
7 saat önce
ANTALYA Ağırlığa dayanamayan vincin kolu (bom) kırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
ANTALYA Ağırlığa dayanamayan vincin kolu (bom) kırıldı
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