Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneğinden kitap desteği - Son Dakika

Antalya'da faaliyet gösteren Ahlat Eğitim Kültür Derneği tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine 14 koli kitap desteği yapıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği Başkanı Şahap Koçalp, ilçede yeni açılan okullardan bir tanesi olan Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine kitap desteğinde bulunmak için bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede çok sayıda kitap temin ettiklerini söyledi. Yaklaşık 14 koli kitabın okula teslim edildiğini belirten Koçalp, öğrencilere başarılar diledi. - BİTLİS