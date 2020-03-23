ANTALYA Aileler uzaktan eğitimden memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Aileler uzaktan eğitimden memnun - Son Dakika

ANTALYA Aileler uzaktan eğitimden memnun

6 saat önce

Aileler uzaktan eğitimden memnun (2)HİZMET İYİ İNTERNET KÖTÜUzaktan eğitim sayesinde çocuklarının derslerden uzak kalmadığı için memnun olan veliler, verilen hizmetin çok iyi olduğunu ancak internetin büyük sıkıntı yarattığını ifade etti.

Aileler uzaktan eğitimden memnun (2)

HİZMET İYİ İNTERNET KÖTÜ

Uzaktan eğitim sayesinde çocuklarının derslerden uzak kalmadığı için memnun olan veliler, verilen hizmetin çok iyi olduğunu ancak internetin büyük sıkıntı yarattığını ifade etti. Antalya'nın Alanya ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi Saniye Deniz Türk'ün annesi Gül Nur Türk, uzaktan eğitim sayesinde çocuğu derslerinden geri kalmayacağı için mutlu olduğunu, ancak daha ilk günden internetin azizliğine uğradıklarını söyledi. Çocukların saat 09.00'dan saat 18.00'e kadar sürecek dersler esnasında dikkatleri dağılmadan oturabilmeleri konusunda endişeleri olduğunu belirten Türk, "Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor süreci inşallah en kısa zamanda atlatacağız. Umarım çocuklarımızı bu saatler arasında derslerin başında oturtabiliriz. Saat 09.00'da televizyon ve internetimizi açtığımız halde internet çöktü. Biz bilgisayarın başında saatlerce beklemek zorunda kaldık. Ama öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Evde online sistemle çocuklara eğitim vermeye çalışıyorlar. Biz veliler olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Devletimizden ricamız sadece internetin altyapısı olarak destek olmaları. İnternet yeterli değil. Evde uzun bir süreç geçireceğiz. Çocuklarımız için bu süreci çok iyi kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

ANTALYA Aileler uzaktan eğitimden memnun

Deniz Türk, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:27 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı TİGAD İnternet Gazeteciliği Derneği, basın emekçileri adına bir alkış ile destek ol kampanyası başlattı
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı         
18:45
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı         
18:24
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar         
12:19
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:25:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Aileler uzaktan eğitimden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]