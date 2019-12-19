Antalya ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti - Son Dakika
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Antalya ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti

6 saat önce

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar ettiANTALYA'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti

ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Enver Ö.'nün, ailesine, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' yazılı mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı ve boya işleri yapan Enver Ö.'den 6 gündür haber alamayan mesai arkadaşı, evine gidip kapıyı çaldı. Enver Ö.'nün arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekibinin yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Ekipler, oturma odasındaki çekyatın üzerinde Enver Ö.'nün cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Enver Ö.'nün pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.

Polis, Enver Ö.'nün intiharından önce bıraktığı mektuba ise el koydu. Enver Ö.'nün ailesine yazdığı mektupta, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Mektubun üzerindeki poşette ise bir miktar kına olduğu görüldü. Enver Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Antalya ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:01 Kaynak: DHA
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