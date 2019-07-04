ANTALYA AK Parti İl Başkanı Taş Vekillerimiz ayakbastı parası için önerge verdi

AK Parti İl Başkanı Taş Vekillerimiz ayakbastı parası için önerge verdiAK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, turistten ayakbastı parası alınmasına yönelik fikrin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in olmadığını, konuyu AK Partili vekillerin TBMM'ye önergeyle taşıdığını söyledi.AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, parti binasında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 1 ay sonra 18 yaşına gireceğini belirten Taş, AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerde başarıyla çıktığını söyledi. AK Parti'nin 2002 yılından beri tek başına iktidar olduğunu kaydeden Taş, Antalya'da 2002 seçimlerinde yüzde 21 ile başladığı oy oranıyla AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 46.3'lük oranla tarihi zirveye ulaştı. Bize destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 52 oy oranı ile açık ara birinci olduk. Son günlerde bazı noktalarda çığırtkanlık yapanlar partimizin geçtiği zorlu süreçlerden çıktığını görmüyor. Sıkıntılı meselelerin üstesinden milletin desteğiyle geldik dedi.ŞIMARIK ÇOCUK EDASINDAAntalya'da çok güzel işler yaptıklarını vurgulayan Taş, Antalya'nın değişimini herkesin gördüğünü söyledi. 31 Mart seçimlerinde bazı belediyeleri alan Millet İttifakı'nın zafer sarhoşluğu içinde olduğunu savunan Taş, Bir şımarık çocuk edasında hareket edenlere şunu hatırlatayım. Antalya'da her seçimi önde tamamladık. Şımarık çocuk gibi 'biz belediyeleri kazandık' diye AK Parti'nin yaptığı işlerin üstüne kimse toprak örtemez. Teşkilatımız yensek de yenilsek de zafer sarhoşu olmadı. Zafer çığırtkanlığı yapmadık dedi.'100'E YAKIN İŞÇİ KARDEŞİMİZ SÜRÜLDÜ'31 Mart'ta çıkan tabloda milletin kararına saygı duyduklarını belirten Taş, Belediyeyi kazanan insanlar verdikleri sözleri unutmamalı. Antalya'da işçilere 'sizleri sürgün yapmayacağız, işten çıkarmayacağız, sendika konusunda baskı yapmayacağız' dediler. Projelere devam edeceklerini söylediler. Milletimizi kandırıp seçimden önce şirin çocuk taklidi yapıp, sonradan sözlerini unuttular. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Meclisi'nde 49 üyesi var. Millet İttifakı'nın ise 51 üyesi var. Sözlerin takipçisi olacağız. Belediye makamına oturmadan Muhittin Böcek, Nisan sonunda 100'ün üzerinde işçi kardeşimizi sürmek suretiyle onlara ve ailelerine zulüm etmekte. Muhittin Böcek, sen Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptın, Antalya'yı bilemezsin. Daha Antalya'yı tanımadan milleti sürmeye başladın. Dün Ulaşım A.Ş'den 5 kardeşimizi işten çıkardın. Onların ekmekleri ile oynadın. Milletin teveccühünü kazanan Böcek'ten sözlerinin arkasında durmasını hatırlatıyorum. Böcek her yerde yatırımları durdurdu. Antalya Antalya'ya yeter diyordu, ne oldu da borç edebiyatı yapmaya başladınız. Mecliste arkadaşlarımız soruyor, cevabı 'para yok'. Boğaçayı'nda Antalya'ya yakışır proje yaptık. İyi oy aldığı yerlere hizmet ederim düşüncesi var. Biz yönetimdeyken her ilçeye eşit hizmet götürdük. Biz bu filmi daha öncede izlemiştik. Böcek aynı filmi izleyeceğimizi şimdiden söylesin. Hizmet için borç edebiyatı yapacaksa milletimiz bu aymazlığa gereken cevabı verir diye konuştu.SİVRİSİNEK MESELESİAntalya'nın sivrisinek sorunu olduğunu dile getiren Taş, bunun nedeninin ihalenin zamanında yapılamaması ve gereken önlemlerin alınmaması olduğunu söyledi. Turistlerin bu konudan rahatsız olduğunu belirten Taş, Biz turist çok gelsin diye uğraşıyoruz ama turistler sivrisinekten rahatsız. Hadi projelere paran yok, sivrisinekler için de mi aklın ve para yok. İlaçlamada çalışan arkadaşlarımız 15 Nisan ile 15 Eylül arasında çalışır. Kışın sinek problemi olmadığı için bu arkadaşlarımız işsiz kalmasın diye ihtiyaç olan yerlerde çalıştı dedi.'KADINLAR PLAJI GÖZÜNE Mİ BATTI'Sarısu Kadınlar Plajı'nın brandalarının bu dönem kaldırıldığını dile getiren Taş, Bunu kınıyorum. Antalya'daki 3 kadınlar plajını biz yaptık. İlk yaptığımızda çok tepki gelmişti. Sonrasında kadınlar bize teşekkür etti. 640 kilometre sahil şeridinde 1 kilometre kadınlar plajı gözüne mi battı Herkes rahatlıkla denize giriyordu. Brandaları kaldırmak aymazlıktır, bu yıkmaktır. Bizim yaptığımız projeleri koru, bu sana yeter. Başka bir şey yapmana gerek yok. Yarım kalanları da tamamla. AK Parti olarak Böcek'e milletimiz için destek vermeye hazırız. Yeter ki seçimden önce verdiği sözleri unutmasın diye sözlerini sürdürdü.TURİSTLERDEN AYAKBASTI PARASI ALINMASITaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gündeme getirdiği turistlerden ayakbastı parası alınması yönündeki teklifi de değerlendirdi. Taş, Buna yönelik bir çalışma TBMM'de var. AK Partili vekiller tarafından önerge verildi. Bu turistlerden alınan bir bedeldir. 10 lira ile 50 lira arasında değişmektedir. Bu para, devletin oluşturacağı fonda toplanır. Elde edilen gelir, Antalya'nın tanıtımının yapılmasında kullanılır. Bir hafta içinde TBMM'de oylanmasını bekliyoruz. Bu Böcek'in fikri değil, vekillerin hazırladığı bir tasarıdır dedi.'BÜYÜKŞEHİR'İ NEDEN KAYBETTİK'Kaybettikleri Büyükşehir ve ilçe belediyelerini neden kaybettiklerini masaya yatırdıklarını dile getiren Taş, Milletimiz neden bunu tercih etti, bunu araşırdık. Raporlarımızı genel merkeze ilettik. İlk kez yerelde ittifak yapıldı. HDP'nin millet ittifakına desteği kayıp nedenlerimizden biridir. Ekonomi ve tarımda konuların yanlış anlaşılması nedenlerden bazıları. Komisyoncular kapatılacak diye sansasyoneller vardı. Ekonomi battı diye iftiralar ile partimizi karaladılar. Birtakım tarikatların desteği söz konusu oldu. Tedbirlerimizi aldık dedi.AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN CHP'YE GEÇMESİDöşemealtı Belediyesi'nde AK Partili bir meclis üyesinin CHP sıralarına geçmesini değerlendiren Taş, Bir meclis üyemiz onursuzca ve haysiyetsizce CHP'ye geçti. Ona ne verildiğini araştırıyoruz, birkaç şey yakaladık. Oradaki teşkilatımız çok güzel bir çaba sergiledi. Mecliste çoğunluğu kazandık ve belediyeyi 94 oyla kaybettik. Komisyonlardaki çoğunluk bizde. Tüm arkadaşlarımız meclise katılacaklar. Meclis üye sayısı şimdi eşit. Başkanın verdiği oyla karar alabiliyor diye konuştu. Meclis üyelerini, parti değiştirmeme koşuluyla aday gösterdiklerini dile getiren Taş, Bana söz verip de geçtiği için kendisine kızıyoruz. Tarih söz verip de geçenleri affetmez dedi.TRAMVAY ÇALIŞMALARIÇalışmaları devam eden Varsak-Otogar arasındaki tramvay hattı için Türel döneminde 900 milyon lira Dünya Bankası kredisi çıkarttırdıklarını dile getiren Taş, Kredi belediyenin kasasında. En son belediye kasasında 160 milyon lira vardı. Biz o parayı tramvayın kullanımı için bıraktık. İnsanların test amacıyla tramvaylarda kullanıldığını kabul etmiyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ilk test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı da test yaptı. Önce kendimiz test ettik. Bir şey olacaksa bize olsun dedik. Problem yoktu. 160 milyonluk para ile teslim ettik dedi.BOĞAÇAYI PROJESİGeçen sene Konyaaltı ve Boğaçayı projelerinde herkesin takdirini topladıklarını kaydeden Taş, Konyaaltı Sahil Projesi, çevreci ve ödül alan projedir. Biz burayı yaparken insan zinciri oluşturup yaptırmak istemediler. Geçen sene yaptığımızda milletimiz memnundu. Geçen olmayan problemler bu sene ortaya çıktı. Boğaçayı yosunlaşmaya başlamış, Böcek buraların temizliğini yaptırsın başka şeye gerek yok. Buraların takipçisi olacağız. Bizim girişimimizle ile birazını temizlediler dedi.TEŞKİLATIMIZDA BÖLÜNME YOKAK Parti teşkilatında bölünme olmadığını belirten Taş, Çavuşoğlu, Türel ve vekillerle uyumlu çalıştıklarını söyledi. Menderes Türel ile haftanın 4 günü görüştüklerini ifade eden Taş, Kimsenin ayrı grubu söz konusu değil. Bu yönetim Antalya'yı kucaklayan 50 kişilik yönetimdir. Birinci önceliğimiz milletimizdir diye konuşmasını sürdürdü.EBRU TÜREL'E AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN SES KAYDI31 Mart seçimlerinden Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu ileri sürülen ses kaydı ile ilgili de görüşlerini açıklayan Taş, şöyle devam ettiSustukça üzerimize geldiler. Bunu ben saldırı olarak niteliyorum. Bana ya da muhataplarına sorulsa yanıtını alırlardı. Ses kaydını alan kişi yani Niyazi Ateş, yönetimimizdeki Ayhan Beyin yeğenidir. Büyükşehirde işe alınmasında referans Ayhan bey değildir, farklı bir referansı vardı. Ayhan Bey'in ses kaydı ile hiç alakası yok. Ses kaydını, Niyazi Ateş, Muhittin beyin oğluna teslim etti. Oğlu da Cemil Böcek'e verdi. Ses kaydı CHP üzerinden servis ettirildi. Ses kaydını yurtdışında FETÖ bağlantılı bir sosyal medya hesabı paylaştı. Müthiş bir kumpastı. Kumpasla gelen nasıl gider bilmiyorum. Biz hiç kimsenin eşi ve çocukları üzerinden siyaset yapmayız. Başkanın eşinin ses kaydının alınıp montajlanarak yayılması siyasi ahlaka sığmaz. Biz yapmadık ve yapmayacağız. Kimsenin ailesi üzerinden siyaset yapmayacağım.'BÖCEK'İ TEBRİK ETTİM'Antalya'daki kamu kurum müdürlerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Böcek'i makamında ziyaret etmesini nasıl değerlendirdiği sorusuna Taş, İl müdürlerinin ziyareti nezaket amacıylaydı. Kurum müdürleri milletimize hizmet ediyor. Hayırlı olsuna gitmeseydiler AK Parti bürokratları yenilmeyi kabul etmediler önyargısı ortaya çıkacaktı. Gitmeleri normal. Seçimden 1 gün sonra karşılaştık ve selamlaştık. Böcek'i daha sonra havalimanında VIP salonunda gördüm. Adil bir şekilde Antalya'yı yönetmesini istedim, kendisini tebrik ettim dedi.YILAN HİKAYESİNE DÖNEN KIRCAMİKırcami'de Toprak Koruma Kurulu'nun planları iptal ettirdiğine yönelik duyumlar aldıklarını dile getiren Taş, Kırcami milletimizin takip ettiği ve bizim verdiğimiz bir söz vardı. Tapuları dağıttık. Toprak Koruma Kurulu'nun kararı seçimlerden önce iptal ettiğine yönelik duyum aldık ama bu kararı duyuran olmadı. Büyükşehir'i kazansaydık hukukçularımız, yöneticilerimizle bunun sonuna kadar takipçisi olurdu. Şu anda yetki Büyükşehir ve Muratpaşa'da. Bu sorunu onların çözmesi gerekiyor. Aynı iradeyi Böcek ve Uysal'dan bekliyorum. Milleti mağdur etmesinler. Milletimiz çözümü CHP'den yana gördü. O tapuları dağıtsınlar ve şerhi kaldırsınlar. Güçleri varsa kararı tersine çevirsinler diye konuştu.