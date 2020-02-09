Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı - Son Dakika

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Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı
6 saat önce
ANTALYA AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2)
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
ANTALYA AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2)
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