Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı - Son Dakika

Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı

6 saat önce

ANTALYA AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2)

ANTALYA AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (2)

Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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