Antalya ak partili taş, başkan uysal'a sert çıktı - Son Dakika

AK Partili Taş, Başkan Uysal'a sert çıktı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanını satmaya çalıştığını belirterek, "2 milyar liralık borç yükü edebiyatı yapıyorlar. Bu Türkiye'deki bütün belediyelerin borcu mudur? Bu rakamı nasıl hesaplamış? Kamu alanlarını satarak, ticari merkezlere dönüştürerek borçlarını ödeyecekse belediye başkanımızın o makamda durmasına gerek yok" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, cuma günü Büyükşehir Meclisi'nde, Muratpaşa Belediyesi'nin özel şahıslarla ortaklığı bulunan kamu alanlarına yönelik imar düzenlemesine gruplarının neden 'hayır' oyu kullandığını basın toplantısıyla anlattı. Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, il yönetimi, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri katıldı. İbrahim Ethem Taş, cuma günü belediye meclisinde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Partisinin ilkesel duruşu gereği, Muratpaşa Belediyesi Meclisi'nin kararına gruplarının 'hayır' oyu kullandığını belirten Taş, "Muratpaşa bölgesinde bir kamu arazisinin ticari alana çevrilip satışına ilişkin belediyenin bir kararı vardı. Karar 2 aydır gündemimizde. Bizim Büyükşehir Meclisi İmar Komisyonu'ndaki 3 üyemiz de ret oyu kullanmıştı. Bizim bu konuda ret oyu kullanacağımız belliydi. Buna rağmen birileri konuyu ısıtıp meclise getirdi" dedi.

'BAZILARI ŞOV YAPMA PEŞİNDE'

Taş, 8 Şubat 2016 tarihinde Kepez'deki bir alanın ticari alana çevrilmesine yönelik Kepez'den gelen karara da Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hayır oyu kullandıklarını açıkladı. Taş, "Kepez Belediyemiz o arsa ile ilgili 11 milyon lira kamuya para ödemişti. Muratpaşa Belediyesi'nin getirdiği benzer konudaki bu karara ret oyu kullandığımızda birileri feryat figan ediyor. 2016 yılında Büyükşehir bizdeyken aynı konuda kamunun menfaati gereği duruşumuzu net olarak gösterdik. Bazıları bu olay üzerinden şov yapma peşinde. Milletin menfaatini düşünmüyorlar. Dokuma alanı aynı durumdaydı. Şu anda Dokuma Park alanı Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün duruşu ile Antalya'nın nefes aldığı bir parka dönüştü. Biz orayı milletimizin hizmetine soktuk" diye konuştu.

'KAMU ALANLARINI SATIP TİCARİ ALANA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR'

Muratpaşa Belediyesi'nin kamu alanını satmaya çalıştığını belirten Taş, "2 milyar liralık borç yükü edebiyatı yapıyorlar. Bu Türkiye'deki bütün belediyelerin borcu mudur? Bu rakamı nasıl hesaplamış? Kamu alanlarını satarak ticari merkezlere dönüştürerek borçlarını ödeyecekse belediye başkanımızın o makamda durmasına gerek yok. Proje üretmeleri gerekiyor. Vergi gelirleri var. Beyaz Dünya'nın orada çok güzel bir alanı satmış, AVM'ye çevirmişsiniz. Falez Parkı'nı hala hayata geçirmemişsiniz. Muratpaşa Belediyesi 1999 yılından beri CHP'de ama burası halen mahkemelik. Birilerine rant kazandırmak için işlem tesis etmeye gerek yok. 19 ilçe başkanı ile görüşüyorum. HDP dışındaki milletvekilleri ile görüşüyorum. Biz milletin menfaatine gelecek her konuda AK Parti grubu olarak düşünmeden imzamızı atarız" diye konuştu.

'HANGİ BELEDİYE OLURSA OLSUN RET OYU VERECEĞİZ'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Kırcami ile ilgili imar konularını getirdiğini dile getiren Taş, şöyle devam etti:

"Orada hiç düşünmeden evet dedik. Kırcami'de tapu meselesi sorunu çözülsün istiyoruz. Bu konu artık CHP'nin sorumluluğunda. Biz Antalya'nın bu sorununu halletmek için mecliste bekletmeden kararlara evet oyu kullanıyoruz. Hizmet üretirken borç yükünü öne sürüp vatandaşı kandırmaya gerek yok. Belediye başkanları o makamlara gelirken o borçları çok iyi biliyorlardı. Muratpaşa Belediyesi 1999 yılından beri zaten CHP'de idi. Oradaki sorunlar aynı partinin sorunları. Kendi hatalarını milletin hakkı olan kamu arazilerini ticariye çevirerek dönüştüremezler. 2024 seçimlerine kadar aynı şekilde hangi belediyenin kararı olursa olsun ret oyu vereceğiz."

'CHP BÜYÜKŞEHİR'DE KARAYA MI OTURDU'

Aynı maddede İYİ Parti'nin de hayır oyu kullanmasını olağanüstü olarak niteleyen İbrahim Ethem Taş, "Bizim yanımızda İYİ Parti de bizimle hayır dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclisi yönetemiyor musun? İttifakta bir çatlak mı var. Ey Böcek, Büyükşehir'de CHP karaya mı oturdu? Kendi aralarında ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bizim tavrımızda milletimizin menfaatine yanımızda duran diğer partiye teşekkür ediyorum. 9 ay geçmeden kendi aralarındaki rant kavgasına şahit oluyoruz" diye konuştu.

ENCÜMEN KARARI MAHKEMEDEN DÖNER

Bu konunun encümende çözülmesi durumunda kararın mahkemeden döneceğini belirten Taş, son çare olarak buna sarılabileceklerini, kamu vicdanının encümen kararını yerin dibine sokacağını kaydetti. Mecliste bu karara MHP grubunun da hayır oyu kullanmasını değerlendiren Taş, komisyondaki üyenin 'evet' demesi sonrasında MHP grubunun olumlu oy vermek demek durumunda kaldığını aktardı.

'ANTALYA'YA MÜJDELERİM VAR'

Bazı gelişmeleri paylaşan Taş, "Döşemealtı Devlet Hastanesi ihalesi yakın zamanda gerçekleştirilecek. Aksu, Manavgat, Kumluca ve Konyaaltı devlet hastanelerinin ihalelerini bittikten sonra müjdelerle paylaşacağız. Atatürk Devlet Hastanesi yıkılıp yenisi yapılacak. Önce bir blok yıkılacak. Sonra ikinci bina yıkılacak. 300 yataklı, otel konforunda hastane yapılacak. 2022 yılının sonunda hizmete girecek" dedi.