ANTALYA Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akdeniz olan Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 90,73 kilometre açığında, saat 11.33'te olan deprem, 20,92 kilometre derinlikte kaydedildi.

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Burcu MUTLU/ANTALYA, (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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