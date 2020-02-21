Antalya akdeniz fokları lara'da görüntülendi - Son Dakika
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Antalya akdeniz fokları lara'da görüntülendi

6 saat önce

Akdeniz fokları Lara'da görüntülendiDeniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan iki Akdeniz foku, Antalya falezlerinde görüntülendi.

Akdeniz fokları Lara'da görüntülendi

Deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan ve nesli tükenmekte olan iki Akdeniz foku, Antalya falezlerinde görüntülendi.

Antalya'daki Işıklar Caddesi'nde ünlü bir restoranın çalışanları, plaj bölümündeki Akdeniz foklarını farketti. Falezlerden aşağı inen çalışanlar, iki Akdeniz fokunu cep telefonuyla görüntüledi. İki şirin deniz canlısı, poz verircesine falezlerin kenarında yüzmeye devam etti.

Cep telefonu kamerasıyla fokları görüntüleyen Mehmet Gökçe, "Ben de tesadüfen denize baktığımda gördüm. Arkadaşlarım da vardı. Foklor bizi farketmesine rağmen ürkmedi, kaçmadı" dedi. Deniz fokları, yaklaşık 2 dakika falezlerin kenarında yüzdükten sonra derin sularda kayboldu" diye konuştu.

Akdeniz kıyılarında sayıları 100 civarında kaldığı tahmin edilen Akdeniz fokunun dünyada 750 kadar bulunduğu biliniyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen fok türü, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunuyor.

Antalya akdeniz fokları lara'da görüntülendi

Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
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