Son Dakika Haberleri: ANTALYA AKDENİZ FOKUNUN KEKOVA'DA BALIK KEYFİ
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ANTALYA AKDENİZ FOKUNUN KEKOVA'DA BALIK KEYFİ

2 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku görüntülendi.

Antalya'nın Demre ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku görüntülendi. Yakaladığı vatoz balığını yerken görülen Akdeniz foku daha sonra gözden kayboldu. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, koruma altındaki Akdeniz foku, Kekova bölgesindeki tarihi adıyla Simena Antik Kenti, bugünkü adıyla Kaleköy önlerinde görüldü. İş insanı ve turizmci Ergun Dündar kendisine ait 'Evita' adlı teknesiyle turdayken, bir anda karşılarına Akdeniz foku çıktı. Akdeniz foku yakaladığı vatoz balığını çırparak öldürdükten sonra parçalara ayırıp yediği anlar görüntülendi.
Ergun Dündar, Bir anda sudan ses geldi. Sesin geldiği tarafa baktığım zaman yaklaşık 1.70 ile 1.80 metre arasında 300 kilo civarında bir Akdeniz foku gördüm. Ağzında kocaman bir vatoz balığı vardı. Vatoz balığını suyun üstünde dalıp çıkarak, çırparak öldürdü. Balığı afiyetle yedi. Ardından kayboldu. Ancak tek başınaydı. Müthiş bir görüntüydü. Normalde Akdeniz fokları, denizde ahtapot yakalar ve yer. Vatoz balığı yakalaması, parçalayarak yemesi çok ilginç. Pek bilinmeyen bir olay. Bu, büyük ihtimalle 31 Mayıs günü Üçağız Mahallesi'nde görülen Akdeniz foku dedi.
Akdeniz'de sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen Akdeniz foklarının sayısının 100 civarında olduğu biliniyor. Dünyada ise toplam 750 civarında Akdeniz fokunun olduğu bilim insanlarınca tahmin ediliyor. Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları koruma altında.
ANTALYA AKDENİZ FOKUNUN KEKOVA'DA BALIK KEYFİ
Antalya, Akdeniz, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:53 Kaynak: DHA
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