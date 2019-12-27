Antalya akdeniz üniversitesi hastanesi'nde türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan yusuf oğuz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya akdeniz üniversitesi hastanesi'nde türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan yusuf oğuz... - Son Dakika

Antalya akdeniz üniversitesi hastanesi'nde türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan yusuf oğuz...

6 saat önce

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek basının karşısında.

ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek basının karşısında

Antalya akdeniz üniversitesi hastanesi'nde türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan yusuf oğuz...

Akdeniz Üniversitesi, Oğuz Şimşek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:35 Kaynak: DHA
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