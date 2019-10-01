Antalya AKEV Üniversitesi'nin akademik yılı açılışı yapıldı

AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül:

"Kıymetli emaneti geleceğe taşıyabilme noktasında, yola çıktığımız arkadaşlarımızla birlikte bize verilen emanetleri gereğiyle hedefe erişme noktasına taşımak misyonuyla buradayız"

"Temel amacımız belli ölçüde zihinlerdeki ön yargıyı yıkarak kalıp yargılardan uzak, dünyaya uyumlu ancak kendi özgün kimliğimizle özdeş, bundan taviz vermeyerek yolumuza devam etmektir"

ANTALYA - Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, "Kıymetli emaneti geleceğe taşıyabilme noktasında, yola çıktığımız arkadaşlarımızla birlikte bize verilen emanetleri gereğiyle hedefe erişme noktasına taşımak misyonuyla buradayız" dedi.

Üniversitenin kampüsünde düzenlenen törene, Serik İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aktürk, AKEV Başkanı Ekrem Çalkılıç, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Radyocu Cem Arslan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

AKEV Öğrenci Konseyi Başkanı Osman Evgin, okula yeni başlayan tüm öğrencilere başarılar diledi.

"Geleceğe yön vereceğiz"

Üniversitenin sadece vize ve sınavlardan ibaret olmadığını vurgulayan Evgin, "Üniversite, kendinizi keşfedip hayatınızın geri kalanını oluşturacağınız bir maceradır. Bu macerada bizlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bizler, bilgiye aç sürekli yeni şeyler öğrenme hevesinde olan bir nesil olarak daha çok çalışarak geleceğe yön vereceğiz. Okulumuzdan mezun olan tüm arkadaşlarımın Türkiye'nin gururu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimizin hedefe ulaşmalarını istiyorum"

Üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Akgül, "Kıymetli emaneti geleceğe taşıyabilme noktasında, yola çıktığımız arkadaşlarımızla birlikte bize verilen emanetleri gereğiyle hedefe erişme noktasına taşımak misyonuyla buradayız. Bu özel süreç gerçekten öylesine kıymetli ki, temel amacımız belli ölçüde zihinlerdeki ön yargıyı yıkarak kalıp yargılardan uzak, dünyaya uyumlu ancak kendi özgün kimliğimizle özdeş, bundan taviz vermeyerek yolumuza devam etmektir. Bu süreçte ön yargı ifade ettiğim şey; Ön yargıç sıkıntılı bir yaklaşımdır. Tanıma şansı sunmayız. Bu insan olabilir, bilgi olabilir. Bilgi, bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak en önemli materyal ama ne yazık ki değersizleştiğine tanık oluyoruz. Bilginin elimizde oluşu onu yaşamımıza dahil edememize neden oluyor. Ben gençlerimizin bilgiye karşı ön yargı tavır geliştirmeden bu keşfi yaşamalarını ve kendilerini aslında duyacakları heyecanlara fırsat vermelerini sağlamak ve hedefe ulaşmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Antalya'nın gurur duyacağı bir eser oluşturmak istediklerini kaydeden AKEV Başkanı Ekrem Çalkılıç, her yeni başlangıcın bir eseri ifade ettiğini söyledi.

"Sektörel bir üniversite olmak istiyoruz"

Çalkılıç, "Biz bunu gerçekten çok arzuluyoruz. Önce sektörel bir üniversite olmak istiyoruz. Sektörel üniversite olmayı başaramıyoruz. Akademiden kopmayan sektörel bir üniversite olmak, ezber bozmak istiyoruz. Öğretim üyelerimizle, öğrencilerimizle gurur duymak istiyoruz. Bunun için çok büyük çabalarımız var. Çeşitli anlaşmalar yaptık. Gastronomi bölümünde iddia ediyoruz, Türkiye'nin değil dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olma arzusundayız. Bunun için Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Genel Başkanıyla bir anlaşma yaptık. Hem bize danışmanlık yapacak, hem dünyanın önemli mutfaklarını bizim üniversitemizde açacak. Bu noktada gerçekten iyi işler yapacağımızı arzu ediyoruz" dedi.

Radyo televizyon bölümünde Türkiye'de bilinen 13 radyo ve televizyoncuyla anlaşmalar yaptıklarını belirten Çalkılıç, her hafta önemli bir ismi üniversitede ağırlayacaklarını bildirdi.

"Bizim için önemli olan iyi bir insan yetiştirmek"

Radyo Televizyon ve Gastronomi bölümlerinde eğitim gören öğrencilere staj imkanları oluşturacaklarını vurgulayan Çalkılıç, "Bu bizim için önemli bir unsur. İşimiz, konumuz, konumumuz ne olursa olsun yetişmiş bir birey yoksa hepimiz bir hiçiz. İstediğimiz kadar önemli iş adamları olalım, bizim için önemli olan iyi bir insan yetiştirmek. Ülkemizin dünyayı bilen, vizyon sahibi ve kültürümüzü de asla unutmayan insana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Radyocu Cem Arslan ise kürsüde açılış dersi yaptı.

"Öğrencilerimizi gerçeklerle çarpıştırmaya çalıştık"

Sektörde çalışan biri olarak deneyim ve tecrübelerini paylaşan Cem Arslan, "Okuldaki akademik öğretimin yanı sıra piyasa gerçekleriyle de çocuklarımızı yüz yüze bıraktık. Öğrencilerimizi gerçeklerle çarpıştırmaya çalıştık. Onlara bu eğitimi vermeyi borç bildik" dedi.