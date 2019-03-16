Son Dakika Haberleri: Antalya "Akıllı Şehir" Mobil Uygulaması

Antalya "Akıllı Şehir" Mobil Uygulaması

52 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Akıllı Kent Projesi kapsamında belediyenin kurumsal mobil uygulaması olan "Antalya Akıllı Şehir Mobil" kullanılmaya başlandı.

Antalya
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Akıllı Kent Projesi kapsamında belediyenin kurumsal mobil uygulaması olan "Antalya Akıllı Şehir Mobil" kullanılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Kent Hizmetleri tarafından geliştirilen yeni mobil uygulamayla vatandaşların telefonlarından ulaşmak istedikleri bilgilere daha doğru ve kolay bir şekilde erişmeleri sağlandı.

Android ve İOS işletim sistemine sahip cihaz kullanıcılarının mobil uygulamayı indirerek ulaşımdan kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda sunulan kolaylıklardan faydalanabilecek.

Mobil Uygulamadaki Kent Bilgi Sistemi sayesinde akıllı mobil cihazların kullanıcıları Antalya Akıllı Şehir mobil uygulamasını indirerek ulaşım, şehir rehberi, kültür sanat etkinlikleri, nöbetçi eczane, taksi bulma, akıllı şehir hizmetleri, e-belediyecilik hizmetlerine kadar pek çok alandan faydalanabilecek.

Apple Store ve Google Play Store'a yüklenerek Antalyalıların kullanımına sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:15 Kaynak: AA

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