ANTALYA-Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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ANTALYA-Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu
6 saat önce
Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef olduANTALYA'nın Serik ilçesinde akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.
Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu
ANTALYA'nın Serik ilçesinde akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Alacami Mahallesi'nin Gümüşler mevkisinde meydana geldi. Gülsüm Yılmaz'ın arazide otlayan 3 yaşındaki büyükbaş hayvanı, iddiaya göre şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.
Olayın ardından mal sahibine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:28 Kaynak: DHA
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