Antalya Akseki'de 30 Mahalle Yolu Kapandı, Alacabel'de Kar 1.5 Metreye Ulaştı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle 30 mahallenin yolu kapandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle 30 mahallenin yolu kapandı. Alacabel mevkisinde kar kalınlığının 1.5 metreye ulaşması nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 35 santime ulaştı. İlçeye bağlı 30 mahallenin yolları kar nedeniyle kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler ve Akseki Belediyesi'ne ait 13 iş makinesi, yolları açmak için çalışma başlattı.



Kar yağışı Antalya- Konya karayolunda da ulaşım olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Akseki- Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Bölgede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ekipler bölgede yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, yola kalan araçların kurtarılması için çalışma yapıldı. Antalya- Konya karayoluna zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

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