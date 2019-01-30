Son Dakika Haberleri: Antalya Akü Hırsızı Çift Yakalandı

Antalya Akü Hırsızı Çift Yakalandı

20 dakika önce

Akü hırsızı çift yakalandıAntalya'da park halindeki otomobillerin akülerini çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen A.C. ve A.C. çifti, operasyonla yakalandı.

Akü hırsızı çift yakalandı

Antalya'da park halindeki otomobillerin akülerini çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen A.C. ve A.C. çifti, operasyonla yakalandı. Çiftin, 5 otomobilden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Kepez ilçeline bağlı çeşitli mahallelerde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını A.C. ve A.C. adlı karı kocanın gerçekleştirdiği ve 5 otomobilden akü çaldıkları ortaya çıktı. Operasyon düzenleyen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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Asayiş dış plan

Hırsızların asayişten çıkışı

Polis aracına binmeleri

Polis aracı detay

87 MB- 00.48 Sn.

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Aslı DURANANTALYA, (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:03 Kaynak: DHA

Polis, Antalya, Güncel
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