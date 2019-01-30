Antalya Akü Hırsızı Çift Yakalandı
20 dakika önce
Akü hırsızı çift yakalandıAntalya'da park halindeki otomobillerin akülerini çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen A.C. ve A.C. çifti, operasyonla yakalandı.
Akü hırsızı çift yakalandı
Antalya'da park halindeki otomobillerin akülerini çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen A.C. ve A.C. çifti, operasyonla yakalandı. Çiftin, 5 otomobilden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Kepez ilçeline bağlı çeşitli mahallelerde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını A.C. ve A.C. adlı karı kocanın gerçekleştirdiği ve 5 otomobilden akü çaldıkları ortaya çıktı. Operasyon düzenleyen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ
--------------
Asayiş dış plan
Hırsızların asayişten çıkışı
Polis aracına binmeleri
Polis aracı detay
87 MB- 00.48 Sn.
Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera Aslı DURANANTALYA, (DHA)
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:03 Kaynak: DHA
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti
Sarhoş Yolcunun Hostesi Yumruklaması Nedeniyle Antalya Uçağı Soçi'ye Acil İniş Yaptı
Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı
Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı