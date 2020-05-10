ANTALYA Akülü sandalyeleriyle sokağa çıkan çiftin deniz hasreti - Son Dakika

Akülü sandalyeleriyle sokağa çıkan çiftin deniz hasreti

ANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla akülü sandalyeleriyle kendilerini dışarı atan Belgin (65) ve Şerif Tirebinya (70) çifti, "Akülerimiz bitene kadar dışarıdayız. Denizi çok özlemişiz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, pazar günü için 11.00- 15.00 saatleri arasında kaldırıldı. 4 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar, saatler 11.00'i gösterdiğinde sokağa çıkarak deniz kenarına geldi. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören seyir terasına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek banklarda oturdu. Bazıları selfie çekti, bazıları ise banklarda oturup hem gazete okudu hem güneşlendi.

'AKÜLER BİTENE KADAR GEZECEĞİZ'

Yürümede güçlük çektikleri için akülü sandalyeleriyle varyantta denizi izleyen Belgin (65) ve Şerif Tirebinya (70), 50 gündür evde sıkıldıklarını, televizyon izleyip sohbetle vakit geçirdiklerini anlattı. Kızlarının tüm bakımlarıyla ilgilendiğini, 40 yıllık evliliklerinin kıymetini daha iyi anladıklarını ifade eden çift, "Kısıtlama kaldırılınca hemen dışarı çıktık. Yürüme mesafesi deniyor ama bizim akülü aracımız 15 kilometre gidebiliyor. Bugün aküler bitene kadar gezeceğiz. Denizi çok özlemişiz" dedi.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olması nedeniyle kent genelinde büyük kalabalık olduğu dikkati çekti.