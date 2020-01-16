Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi - Son Dakika
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Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi

6 saat önce

ANTALYA'da 131 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'u, 2019 sezonunda yerli- yabancı 800 bin kişi ziyaret etti.

Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi, System.String[]

ANTALYA'da 131 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'u, 2019 sezonunda yerli- yabancı 800 bin kişi ziyaret etti. 2020 hedefi ise 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi.

5 milyon litre ana tank kapasitesi, 10 binin üzerinde balık popülasyonuyla dikkat çeken Antalya Akvaryum'un Genel Müdürü İsmail Arık, 2020 yılına hızlı başladıklarını söyledi. 2019 yılında 14,5 milyon turistin hava yoluyla Antalya'ya geldiğini belirten Arık, "Geride bıraktığımız yıl payımıza düşen 800 bin turisti akvaryumda ağıladık. Antalya Havalimanı'na inen yolcu sayısı bizi doğrudan etkiyor. Kış dönemi kampanyalarımızla kış sezonunu hareketlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 1 milyon ziyaretçi" dedi.

Rusya ve Almanya pazarına önem verdiklerini hatırlatan Arık, "Müşteri portföyümüzün içinde Polonya, Fransa, İngiltere ve Danimarka bulunuyor. Bu yıl Rusya pazarının geçen yılın rakamlarını geçeceğini düşünüyoruz. Avrupa pazarını ise yüzde 30 yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin politik yaklaşımı ve Orta Doğu'daki yıldızının parlaması, özellikle Arap turistler için bizi cazip hale getiriyor. 2019 yılında Arap turistlerde gözle görülür artış oldu. 2020 yılında da ilginin devam etmesini umuyoruz" diye konuştu.

2012 yılında açılan, 8 yıl süresince binlerce ziyaretçinin gezip, gördüğü akvaryuma yeni tür balıklar eklenmeye devam ediliyor. Son olarak Hollanda'dan özel çalışma ile getirilen, 2 metre boyundaki kum kaplan köpek balıkları, akvaryuma bırakıldı. Tesiste, 300'ün üzerinde köpek balığı bulunuyor. Köpek balıklarının yanı sıra ana tank içinde vatozlar da ilgi çekiyor.


Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:54 Kaynak: DHA
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