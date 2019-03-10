Antalya Akvaryum Yeni Sezona Hazır

ANTALYA Akvaryum, yaz sezonunu için gün sayıyor.

ANTALYA Akvaryum, yaz sezonunu için gün sayıyor. 5 milyon litre ana tank kapasitesi, 250 farklı türden 10 binin üzerinde balık popülasyonu ile dikkat çeken Antalya Akvaryum'a, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu pazarından yoğun turist bekleniyor.



2018'de 700 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya Akvaryum yönetimi, 2019 sezonu için gün sayıyor. 250 türde, 10 binin üzerinde balığın yaşadığı akvaryumda bakım ve yenilenme çalışmaları tamamlandı. 2012 yılında açılan, geçen süre içerisinde binlerce ziyaretçinin gezip gördüğü akvaryuma, yeni tür balıklar ekleniyor. Son olarak Hollanda'dan özel bir çalışma ile getirilen 2 metre boyundaki iki kum kaplan köpekbalığı, akvaryumda yerini aldı. Görünümleri ve yaşam tarzlarıyla akvaryumun parlayan iki yıldızı olarak ifade edilen kum kaplan köpekbalıkları, diğer balık türleriyle birlikte yaşıyor.



Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, merkezin yenilenme ve tadilat çalışmalarının 2018 sezonundan bu yana devam ettiğini söyledi. 7'nci yıllarını tamamladıklarını hatırlatan Arık, "Geçen sezon 13 milyon 700 bin turisti ağırlayan Antalya, bir rekora imza attı. Biz akvaryum olarak 700 bin turiste ev sahipliği yaptık. Bu yıl turist sayısının 14 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Antalya Akvaryum'un Rusya ve Almanya pazarına önem verdiğini aktaran Arık, "Müşteri portföyümüzün içinde Polonya, Fransa, İngiltere ve Danimarka bulunuyor. Bu yıl Rusya pazarının geçen yılın rakamlarını geçeceğini düşünüyoruz. Avrupa pazarını ise yüzde 30 yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin politik yaklaşımı ve Orta Doğu'daki yıldızının parlaması, özellikle Arap turistler için bizi cazip hale getiriyor. Bu yılın parlayan yıldızı Araplar olabilir" diye konuştu. - Antalya

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