Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi - Son Dakika

Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi

25.05.2021 12:04

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1231 yılında inşa ettirilen ve 1530'lu yıllarda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından restore ettirilen Alanya Kalesi surları içerisindeki Süleymaniye Camii, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin...

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1231 yılında inşa ettirilen ve 1530'lu yıllarda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından restore ettirilen Alanya Kalesi surları içerisindeki Süleymaniye Camii, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nin de bulunduğu surların içerisine Selçuklu Sultanı 1. Alaattin Keykubat tarafından 1231 yılında inşa ettirilen cami, yıldırım düşmesi sonucu zarar görerek bir bölümü yıkıldı. 1533-1560 yılları arasında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından eski malzemeleri kullanılarak restore ettirilen cami, Süleymaniye Camii ismini aldı.

'ALANYA ÇOK GÜZEL''Alaaddin Camii', 'Kale Camii', 'Orta Hisar Camii' adlarıyla da bilinen yapı, şimdilerde yerli yabancı birçok turistin ilgi odağı oldu. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir ziyarete kapalı olan 790 yıllık camiyi turistler bahçesinde gezerek keşfetmeye çalışıyor. Bol bol fotoğraflar da çeken turistler, caminin tarihini de öğreniyor.Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen ve ilk gününde ilçenin tarihi kalesini gezen Christian Knaub (26), ilçeyi, kaleyi çok merak ettiğini belirtti. Kaleyi ve çevresini gezerken Süleymaniye Camii'ni fark ettiğini ve gezmek istediğini ifade eden Knaub, "Alanya çok güzel. Harika bir denizi ve birçok güzelliği var tıpkı bu kale gibi. Otelim Konaklı'da, buraya biraz uzak ama Alanya'yı gezmek ve kaleyi görmek istedim. Süleymaniye Camii hakkında bilgim yok ama öğrenmek istiyorum" dedi.'DIŞ MİMARİSİ İLGİMİ ÇEKTİ'Çorum'dan Alanya'ya tatile gelen Ramazan Fındıklı da Süleymaniye Camii'ne gelerek öğle namazı kıldığını, caminin dış mimarisine hayran kaldığını ve duygulandığını anlattı. Fındıklı, "Süleymaniye Camii'nin özellikle dış mimarisi ilgimi çekti. Kalede olması çok ilgimi çekti. Mucizevi bir şeyle karşılaşmış oldum. Ben kalede cami olduğunu bilmiyordum. Çok duygulandım. Bu duygularımı da çevremdeki herkesle paylaşmayı düşünüyorum. Sosyal medyadan da kendi arkadaşlarımla paylaştım" diye konuştu.Türkiye'ye gelen turistlerin ülkedeki tarihi yerlere daha çok ilgi gösterdiğini kaydeden Fındıklı, şunları söyledi:

"Turistler, halkımızdan daha çok tarihimize ilgi gösteriyor. Zamanında atalarımız kılıçla at sırtında üç kıtaya hakim olmuş ve bunları yaparken içlerindeki his, azim nedir onu görmek, tarihimizi incelemek için ilgi gösteriyorlar. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, tarihi alanlarımızı bizden daha çok ziyaret ediyorlar. Bizim de özverili olup, tarihi yerlerimizi daha çok ziyaret etmemiz gerekiyor."


Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi
Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi

Süleymaniye Camii, Alaaddin Keykubat, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı kale surları içindeki 790 yıllık camiye turist ilgisi - Son Dakika


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