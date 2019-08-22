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ANTALYA Alanya aşığı Belçikalının vasiyeti yerine getirildi

1 saat önce

Alanya aşığı Belçikalının vasiyeti yerine getirildiAntalya'nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır yerleşik yaşayan Belçikalı Fhilippe Laterre (61) vasiyeti üzerine ilçeye defnedildi.

Alanya aşığı Belçikalının vasiyeti yerine getirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde uzun yıllardır yerleşik yaşayan Belçikalı Fhilippe Laterre (61) vasiyeti üzerine ilçeye defnedildi. Hıristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Belçikalının cenazesinde yakınları gözyaşı döktü.

Uzun yıllar Alanya'da oturan ve restoran işleten Fhilippe Laterre, sağlık sorunları nedeniyle 3 yıl önce işletmesini kapattı. Yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Laterre'nin vücudunu saran bir enfeksiyon sonucu 3 gün içinde organları iflas etti. Doktorların müdahalesine rağmen Fhilippe Laterre bugün yaşamını yitirdi. Vefat ettiğinde Alanya'ya defnedilmeyi istediğini yakınlarıyla paylaşan Laterre'nin vasiyeti üzerine cenazesi Mahmutlar Yabancılar Mezarlığı'na defnedildi.

KIZI SEVDİĞİ ŞARKIYI ÇALDI

İlçede kızı ve eşiyle yaşayan Laterre'nin yakınları, vefat haberini alınca Belçika'dan Alanya'ya geldi. Alanya'daki Türk dostları, komşuları ve yakınlarının katılımıyla Fhilippe Laterre için cenaze töreni düzenlendi. Hıristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Laterre'nin cenazesinin başında yakınları gözyaşı döktü. Cenaze töreninde kızı Petra ise cep telefonundan Fhilippe Laterre'nin sevdiği şarkıyı çaldı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:56 Kaynak: DHA
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