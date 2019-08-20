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ANTALYA Alanya avokadosu Ukrayna yolcusu

1 saat önce

Alanya avokadosu Ukrayna yolcusuAntalya'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi.

Alanya avokadosu Ukrayna yolcusu
Antalya'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi. Alanya'da bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolardan 15 bin tanesi Ukrayna'ya gönderildi.
Hasat edilerek Alanya Komisyoncu Hali'ne getirilen 15 bin adet avokado Ukrayna'ya gönderilmek üzere paketlendi. Yapılan ihracat hakkında bilgi veren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu sezon Polonya'dan sonra Ukrayna'ya avokado ihracatı yaptıklarını söyledi. Alanya'da üretilen tropik meyvelerin başında gelen avokadonun Ukrayna pazarında çok tutulduğunu belirten Sevilgen, Biz Ukrayna pazarına alışığız. Ukrayna geçen yıl en iyi pazarımızdı. Bu yıl da ihracata devam ediyoruz. İlk etapta 15 bin avokado gönderiyoruz. İlerleyen günlerde yaklaşık 300 bin avokado daha göndereceğiz dedi.
'200 MİLYON ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'
İlçede üretilen avokadoya Libya'dan da talep olduğunu belirten Hilmi Sevilgen, Bu sezonda hasat edilecek ürünler için Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda'daki firmalarla görüşmeler yaptık. Avokado üretimimiz talebe göre yetersiz durumda. İlçede 30 milyon adet civarında olan avokado üretimi geçen yıl 40 milyona yükseldi. Talebin fazla olması Alanya avokadosunun kalitesinden kaynaklanıyor. Bu yılki hedefimiz 50 milyon adet avokado üretmek. 100 milyon avokado üretsek de yetersiz olacak, 200 milyon adet üretmemiz gerekiyor. İlçemizdeki avokado üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz diye konuştu.
Ukrayna'ya avokado gönderen firma yetkilisi Okan Gökten, yurt dışına avokado dışında başka meyve ve sebze çeşitleri de ihraç ettiklerini belirtti.
Ukrayna, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:21 Kaynak: DHA
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