ANTALYA Alanya Belediyesi'nden annelere 'özel' kutlama - Son Dakika

Alanya Belediyesi'nden annelere 'özel' kutlama

ALANYA Belediyesi Anneler Günü dolayısıyla bir video yayınladı. Görme engelli bir çocuğun annesiyle yaşamını ve ona olan sevgisini anlatan video büyük beğeni aldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anneler Günü'nü yayınlanan videoyla kutladı. Şehit annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, ahirete irtihal eden tüm annelerimize rahmet dilerim notuyla paylaşılan video, izleyenleri hem çok duygulandırdı hem oldukça beğenildi.

Videoda görme engelli bir çocuğun annesiyle arasındaki bağı anlatıldı. Videoda oynayan görme engelli 13 yaşındaki Mustafa Can Karadede, Belediye Tiyatrosu'ndaki oyunlarıyla da dikkati çekiyor.