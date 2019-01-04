Son Dakika Haberleri: Antalya Alanya'da Apartmanda Yangın Paniği

Antalya Alanya'da Apartmanda Yangın Paniği

35 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Saray Mahallesi Halimağa Sokak'taki 4 katlı Mentaş Apartmanı'nın üst katındaki dubleks dairede çıktı. Evin teras katında duman yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle teras kattaki yatak odası, tuvalet, banyo ve bir 1 oda kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Güncel
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