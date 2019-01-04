Antalya Alanya'da Apartmanda Yangın Paniği
35 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 4 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Saray
Mahallesi Halimağa Sokak'taki 4 katlı Mentaş Apartmanı'nın üst katındaki dubleks dairede çıktı. Evin teras katında duman yükseldiğini gören bina sakinleri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi
Alanya İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle teras kattaki yatak odası, tuvalet, banyo ve bir 1 oda kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:34 Kaynak: DHA
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