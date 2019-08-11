ANTALYA ALANYA'DA CARETTA CARETTALAR YUMURTADAN ÇIKTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde bulunduğu için koruma altında olan caretta caretta kaplumbağaları yumurtadan çıkarak denize ulaştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde bulunduğu için koruma altında olan caretta caretta kaplumbağaları yumurtadan çıkarak denize ulaştı.

Alanya'nın Yeşilöz sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan ve yumurtalardan çıkan yavru caretta carettalar açıkta bekleyen annelerine ulaşmak için dalgalarla mücadele ederek kendilerini denize bıraktı. Yavruların yumurtadan çıkıp denize ulaştığı sırada, bölgede oturan gönüllü hayvansever Güldane Şahin, denize ulaşana kadar caretta carettalara yardımcı oldu.

'ONLARI KORUYUP, KOLLUYORUM'

Caretta carettaların yumurtlama döneminde herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Güldane Şahin, 13 yıldır yuvaları gönüllü olarak koruduğunu söyledi. Şahin, Yeşilöz ve Uğrak sahillerinde 13 yıldır caretta caretta gönüllüsüyüm. Elimden geldiğince onları koruyup kolluyorum. Çünkü yavru çıkış anında karga, martı, köpek ve yengeçlerle mücadele ediyoruz. Yuva çıkış anından 3 gün sonra acaba bu yuvada sıkışan yavrular var mı diye kontrolünü sağlıyoruz. Yuvaları kazdığımızda bazen yavrularla karşılaşıyoruz. Çakıllar yuvanın altında kaldığı için onları sıkıştırmış oluyor. Onları kurtarıyoruz ve el değmeden denize ulaşmasını sağlıyoruz. Ben bu işi yüreğimden ve gönlümden yapıyorum ve onları çok seviyorum. Umarım buradaki her vatandaş bu duyarlılığı gösterir. Lütfen bu nesli tükenmekte olan hayvanları herkes elinden geldiği kadar koruyup kollasın. Bir de ben ricada bulunmak istiyorum. Koruma kafesleri çok maddiyat gerektiriyor. Lütfen gönüllüler varsa bize kafes yaptırabilirler dedi.

Bu yıl yavru çıkışlarının eylül ayı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı

4 yaşındaki Suriyeli kızı tren ezdi! Annenin feryatları yürek yaktı