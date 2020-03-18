ANTALYA Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfi - Son Dakika

ANTALYA Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfi

6 saat önce

Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfiTÜRKİYE'nin en büyük sıradağları olan Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Antalya'nın Alanya ilçesinde, dağlık bölgeleri kar kaplarken sahilde tatilciler denizin keyfini çıkardı.

Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfi

TÜRKİYE'nin en büyük sıradağları olan Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Antalya'nın Alanya ilçesinde, dağlık bölgeleri kar kaplarken sahilde tatilciler denizin keyfini çıkardı.

İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Alanya'nın sahil bölgelerinde hava sıcaklığı 17, nem oranı yüzde 25 seviyelerinde ölçülürken, dağlık bölgelerde ise sıcaklık sıfırın altına düştü. Toros Dağları'na düşen kar nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri karla kaplanıp, yer yer don olayları da görülürken, sahil kesiminde ise güneşli hava tatilcileri ve yöre halkını cezbetti. Güneşli havada sahile inen yerleşik yabancılar ve tatilciler sıcağın tadını çıkardı.

Kimi bikini ve mayosuyla sahilde güneşlenirken, kimisi denizin kumsalla buluştuğu noktalarda yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Kimileri ise çocuğuyla sahilde oynamayı tercih etti.

ANTALYA Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfi

Toros Dağları, Güneşli, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:58 Kaynak: DHA

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