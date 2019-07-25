ANTALYA ALANYA'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizin 800 metre açığında erkek cesedi bulundu. Bir tur teknesindekiler tarafından fark edilen kimliği belirsiz cesedin 25 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde denizde tura çıkan turistik gezi teknesinin kaptanı, Alanya Marina'dan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 800 metre açıklarında bir erkek cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.Zodyak botlarla deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesede kıyıda yapılan ilk incelemede yaklaşık 25 yaşlarında olduğu ve bacaklarında yaralar olduğu tespit edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.