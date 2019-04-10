Son Dakika Haberleri: Antalya Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

Antalya Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

1 saat önce

Alanya'da denizde hortum oluştuAntalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde saat 10.30'da denizde aynı anda iki hortum oluştu. Denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan hortumlar, karaya doğru ilerledi. Sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilen iki hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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