Antalya Alanya'da Denizde Hortum Oluştu
1 saat önce
Alanya'da denizde hortum oluştuAntalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'da denizde hortum oluştu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde saat 10.30'da denizde aynı anda iki hortum oluştu. Denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan hortumlar, karaya doğru ilerledi. Sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilen iki hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.
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