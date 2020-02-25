Antalya alanya'da fabrika yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya alanya'da fabrika yangını - Son Dakika

Antalya alanya'da fabrika yangını

6 saat önce

Alanya'da fabrika yangınıANTALYA'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma aletleri üreten fabrikada yangın çıktı.

Alanya'da fabrika yangını

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma aletleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan çıkan duman mahalleyi kaplarken itfaiye ekipleri uzun uğraşın ardından yangını söndürebildi.

Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bulunan bir havalandırma ve soğutma ekipmanları üreten fabrikanın çatı kısmında saat 11.00 sıralarında yapılan tadilat sırasında, kaynak yapılırken çıkan kıvılcımın etrafa sıçramasından dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan izolasyon ve kaplama malzemelerinin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikayı sararken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracıyla Alanya Belediyesi'ne bağlı 3 arazöz ve 35 personel müdahale etti. Yangının büyümesiyle Gazipaşa itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. Uzun uğraşların ardından söndürülen yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.

Antalya alanya'da fabrika yangını

İtfaiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alanya'da sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, şubat ayında denize girdi
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 11'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:21:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya alanya'da fabrika yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]