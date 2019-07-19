Son Dakika Haberleri: ANTALYA ALANYA'DA FUHŞA 5 KİŞİ TUTUKLAMA
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA ALANYA'DA FUHŞA 5 KİŞİ TUTUKLAMA

37 dakika önce

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yabancı uyruklu 6 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yabancı uyruklu 6 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alanya merkez ve Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler takibe alındı. 2 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri, 16 Temmuz sabahı operasyon düzenledi. Baskında; M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistanlı kadın G.A. evlerinde gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G, A.B, M.A. A.Ö. ile Kırgızistanlı kadın G.A. 'İnsan ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Foto Şüphelilerin adliyeye sevkinden foto
ANTALYA ALANYA'DA FUHŞA 5 KİŞİ TUTUKLAMA
Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jerffrey Ankara'ya geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:35:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA ALANYA'DA FUHŞA 5 KİŞİ TUTUKLAMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]