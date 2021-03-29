ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur edilen 10 yabancı uyruklu kadın ülkelerine gönderilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne sevk edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında şüpheli E.B., S.A.I., U.H.B., E.Ş. ve E.K.'nin Alanya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan ve yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları farklı illerden ve yurt dışından getirerek, fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Ekipler şüpheliler ve mağdur yabancı uyruklu kadınların konakladıkları 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, toplam 10 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

İkametlerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, hat ve fuhuştan elde edildiği düşünülen 7 bin TL ele geçirildi. Öte yandan E.Ş.'nin ikametinde ruhsatsız tabanca da bulundu. 10 yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine gönderildi. Yakalanan 5 şüpheli ise emniyette 4 gün süren işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.