Son Dakika Haberleri: ANTALYA Alanya'da Hakan Altun rüzgarı
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Alanya'da Hakan Altun rüzgarı

1 saat önce

Alanya'da Hakan Altun rüzgarıANTALYA'nın Alanya ilçesinde fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı.

Alanya'da Hakan Altun rüzgarı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Alanya'daki bir eğlence mekanında konser verdi. Yaklaşık 2 bin kişinin dinlediği konserine sevilen şarkısı 'Bir telefon' ile başlayan Hakan Altun'a telefonlarının ışıklarını yakan hayranları yüksek sesle eşlik etti. Şarkı arasında Alanya'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Altun, Sizin gibi müzik sever insanlarla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor. Standart konser sözleşmelerinde olduğu gibi burasıyla benim aramdaki sözleşmede de 'Hakan Altun 90 dakika sahnede kalır ve konseri tamamlar' yazıyor. Yemişim sözleşmeleri, ben yorulana, siz de sıkılana kadar buradayız dedi.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Hakan Altun birbirinden sevilen şarkılarının yanı sıra birçok şarkıyı da seslendirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren konserde Hakan Altun hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
ANTALYA Alanya'da Hakan Altun rüzgarı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor! Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kürsüde konuşturulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Alanya'da Hakan Altun rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]