Antalya Alanya'da Kar Nedeniyle Kapanan Yol 4 Saat Sonra Açıldı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya'ya bağlayan karayolu kapandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya
'ya bağlayan karayolu kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı. Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları
'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak
yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran yağış nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi
ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 4 saat sonra gece yarısı ulaşıma açılabildi. Karayolunda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri bölgede gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:34 Kaynak: DHA
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