ANTALYA Alanya'da kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

Alanya
'da kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Antalya
'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra dün yakalanan Deniz Bacak (55), tutuklandı.
Alanya çevreyolunda geçen 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz Bacak ile kardeşi Mehmet Ali Bacak arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Bacak'ın tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali Bacak, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali Bacak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz Bacak ise olaydan sonra kaçtı.
'BEN O DEĞİLİM'
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, firari ağabey Deniz Bacak'ın Manavgat
ilçesi Side
Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Deniz Bacak, olaydan 9 gün sonra dün gece jandarma tarafından yapılan baskınla Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde saklandığı yerde yakalandı. Deniz Bacak, baskında kimliğini sonra jandarma ekiplerine, Kimliğim yanımda yok. Konya
'dan bayram tatiline geldim. Aradığınız her kimse ben o değilim dedi. Gözaltına alınan Deniz Bacak, Side Jandarma
Karakoluna götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Bacak, Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Manavgat Adliyesi İnfaz Bürosu Savcılığı'nda işlemleri tamamlanan Bacak, daha sonra Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Deniz Bacak, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.