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ANTALYA Alanya'da orman yangını

1 saat önce

Alanya'da orman yangınıAntalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Alanya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu.
Yangın saat 14.00 sıralarında ilçenin kırsal bölgesinde bulunan Demirtaş Mahallesi Pınarbaşı yolu mevkisindeki ormanlık arazide meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın alanına ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 30 personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük orman alanının zarar gördüğü yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı. Aynı bölgenin üst kısmında bulunan Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkisinde 30 Haziran 2017 tarihinde büyük bir yangın meydana gelmiş, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında 10 kilometrelik ormanlık alan kül olmuştu.
ANTALYA Alanya'da orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:27 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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