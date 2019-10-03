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Antalya alanya'da renkli yardım

1 saat önce

Alanya'da renkli yardımANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek, ilçedeki cami, okul ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere 10 ton boya dağıtımına başladı.

Alanya'da renkli yardım

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek, ilçedeki cami, okul ve yardıma muhtaç ailelere verilmek üzere 10 ton boya dağıtımına başladı.

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından ilçede bulunan cami, okul ve yardıma muhtaç aileler için boya kampanyası başlatıldı. Dernek binasına ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmak üzere ilk etapta çeşitli renklerde 10 ton boya getirildi.

MİSİAD İlçe Başkanı Mehmet Ali Hamitoğlu, Alanya'da bir hayra vesile olmak istediklerini söyledi. Hamitoğlu, Hayra vesile olmak için bir firmayla anlaşarak derneğimize 10 ton boya getirttik. Bu boyalar ihtiyacı olan camilerimize, okullarımıza, şehit aileleri ve yardıma muhtaç ailelere ücretsiz olarak verilecektir. İhtiyacı olan kişiler ve kurumlar derneğimize gelerek boyaları alabilir ya da isterlerse bizler de götürebiliriz dedi.

'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

Kırsaldaki okul ve camilerin kısıtlı imkanları olduğunu aktaran Hamitoğlu, yardım olarak boyayı seçtiklerini belirtti. Hamitoğlu, Bu tür insanlar tarafından çok kullanılan alanlar kısa sürede kirlenebiliyor. O yüzden daha çok okul ve camileri düşünerek boya yardımı yapmayı istedik. İhtiyacı olan aileler de gelebilir. Herkese kapımız açık diye konuştu.

Antalya alanya'da renkli yardım

Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:25 Kaynak: DHA
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