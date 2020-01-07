Antalya alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

HORTUM SERALARI VURDU

Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyu devam yağmur ve fırtına şehir merkezinde ve kırsalda zararlara yol açtı. Metrekareye 103.6 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da yağmurla ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortum Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz ve Demirtaş mahallerdeki yaklaşık 100 dönümlük sera alanına zarar verdi. Hortumda çok sayıda plastik sera uçtu, bazılarının camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan ürünler zarar gördü. Oluşan hortumda Konaklı Mahallesi'nde bulanan bazı iş yerinin sundurmaları yıkılarak, park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu.

YAKLAŞIK 100 DÖNÜMDE BİR HASAR VAR

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkileri zarar gören seralarda inceleme başlattı. Payallar Mahallesi'ndeki zarar seralarda inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, doğal afetlerde zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Göktepe, "Üreticilerin doğal afette yaşadıkları sorunları tespit etmek için buradayız. Hasar Tespit Komisyonu bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Özelikle Konaklı ve Payallar bölgesindeki 15 çiftçimizin seraları ciddi hasar almış durumda. Dönüm olarak yaklaşık 100 dönümde bir hasar meydana gelmiştir. Seraların içiresinde bulunan ürünlerin hasadı yeni bitmiş ve hasadı yapılmış ve yeni mahsullerin de fideleri dikilmiş vaziyette. Ancak yıkılan seraların ayağa kaldırılması uzun zaman alacaktır. Bu da bir sezonun kaybına neden olur. Biz bu noktada devlet büyüklerimizden, paydaşlarımızdan, belediye ve tarım müdürlüklerinden yardım istiyoruz" dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne de taleplerini ileteceklerini aktaran Göktepe, "TARSİM Bölge Müdürlüğü'nden isteğimiz şu yöndedir. Daha önceki üreticilerimiz TARSİM sigortasını yaptırmak istediklerinde seraların kenar betonunun olmadığı için uygun olmadığı kararına vardılar ya da sel ve su baskınlarının kapsama alınmayışı, bunlar mazeret değil. Sonuçta üretime girdilerin bu kadar yüksek olduğu bir noktada üretici sıfırdan serasını söküp beton kenar yapamaz. Bundan dolayı bu tür konularda TARSİM sigortasının daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Zararın büyük olduğunu aktaran Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, "Öncelikle afetten dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devlet büyüklerimizin ve yetkilerin çiftçilerimize desteğini bekliyorum. Komisyonda artık bu çiftçilerin mağduriyetini iyi tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Zaten çiftçimiz bir şey kazanamıyor maliyetler ortada, yetkilerin bu yönde yardımlarını bekliyoruz" dedi.

Serası zarar gören üretici Hasan Turan da şunları söyledi:

"Tüm benim gibi zarar gören çiftçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Durum görüldüğü gibi, görülen köy kılavuz istemez. Durumu yetkilerin görmesini istiyoruz. Yaklaşık 4 dönümde yaklaşık 250 bin TL zararım var. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz."

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.