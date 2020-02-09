Antalya alanya'da sahilde güneş, yaylada kar - Son Dakika
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Antalya alanya'da sahilde güneş, yaylada kar

6 saat önce

Alanya'da sahilde güneş, yaylada karAntalya'nın Alanya ilçesinde kent merkezindeki vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarırken, kentin yüksek yerlerinde ve bazı yaylalarda kar, yolları kapattı.

Alanya'da sahilde güneş, yaylada kar

Antalya'nın Alanya ilçesinde kent merkezindeki vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarırken, kentin yüksek yerlerinde ve bazı yaylalarda kar, yolları kapattı.

Alanya'da bir süredir etkili olan fırtına ve sağanak, yerini soğuk havaya bıraktı. Gündüz hava sıcaklığının 7-8 dereceleri bulduğu ilçede, akşam ise sıcaklık eksi 3 dereceye kadar geriledi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden zirai don uyarısı yapılırken, ilçeye gündüz saatlerinde ise açık ve güneşli hava hakim oldu. Güneşli havayı fırsat bilenlerin kimisi Kleopatra Plajı'nda güneşlenirken, kimisi de fırtına sonrası dalgaların kıyıya vurduğu altın gibi değerli eşyaları bulmak için dedektörle arama yaptı.

YAYLALAR KARA TESLİM

İlçe merkezine güneşli hava hakimken, Alanya'nın yüksek kesimleri ve yaylaları ise kara teslim oldu. Termometrelerin eksi 10 dolayında seyrettiği yaylalarda, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yaylaların yolu kapanırken, ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Antalya alanya'da sahilde güneş, yaylada kar

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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